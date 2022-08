Tower of Fantasy a enfin ouvert les portes de la version globale du jeu, qui permet aux joueurs et joueuses du monde entier de découvrir le jeu d’Hotta Studios, présenté comme étant le vrai premier gros concurrent de Genshin Impact. Le titre se démarque cependant de son rival par son aspect plus tourné MMO traditionnel, avec une partie sociale plus poussée, favorisant le jeu à plusieurs. Par conséquent, la communauté est regroupée sur plusieurs serveurs différents, et il n’est pas forcément facile de savoir lequel sélectionner. Voici quel serveur choisir dans Tower of Fantasy.

Quel est le serveur français dans Tower of Fantasy ?

Forcément, votre choix ici sera guidé par l’envie de jouer avec des personnes qui parlent la même langue que vous et nous, à savoir le français. Il vaut donc mieux choisir un serveur où les francophones seront représentés en majorité, histoire de faciliter l’entraide entre les joueurs et les joueurs.

Lorsque vous arriverez sur l’écran titre du jeu, vous pourrez d’abord choisir la région du monde que vous préférez. Choisissez donc Europe dans un premier temps. C’est ensuite via le Discord officiel français de Tower of Fantasy que l’on découvre quel serveur a été attitré pour les francophones.

Rendez-vous donc sur le serveur Anomora, bien qu’une minorité soit aussi présente sur le serveur Astora. C’est bien sur Anomora que vous trouverez le plus de francophones, ce qui devrait faciliter le jeu à plusieurs et la communication.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.