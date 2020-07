La QuakeCon at Home se déroulera du 7 au 9 août

Annulée en avril dernier en raison de la crise sanitaire, la 25ème édition annuelle de la QuakeCon va se dérouler pour la première fois de son histoire à distance. Intitulé QuakeCon at Home, cet événement numérique aura lieu du vendredi 7 août à 18h en France au dimanche 9 août.

Des tournois, des collectes de fonds et des surprises

En plus de proposer une diffusion mondiale 24 heures sur 24 portée par les équipes communautaires de Bethesda, « des influenceurs spéciaux » et des surprises, les fans assisteront au Quake World Championship, l’ultime étape de la saison 2019-2020 de la Quake Pro League. Dès dimanche 9 août à 23h, les 24 meilleurs joueurs du monde s’affronteront en ligne pour tenter de décrocher la couronne suprême et gagner une partie des 150 000$ mis en jeu.

Notez aussi que l’équipe Twitch QuakeCon participera à l’événement afin de collecter des fonds pour plusieurs œuvres caritatives comme Direct Relief, l’UNICEF, le NAACP Legal Defense Fund, The Trevor Project, Dallas Pets Alive et FOUR PAWS.