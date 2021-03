Pups & Purrs Animal Hospital annoncé sur Switch en 2021

Pups & Purrs Animal Hospital est venu apporter sa dose nécessaire de doggos à la New Game Plus Expo. Le jeu est développé par Nippon Columbia et édité par Aksys Games en Occident.

Veterinary Trauma Center

Sorti en juillet dernier au Japon sous le titre Wan Nyan Doubutsu Byouin: Pet o Tasukeru Daiji-na Oshigoto, il faut avouer que l’on préfère le nom Pups & Purrs Animal Hospital mais qu’on ne refuserait pas non plus un titre français pour la sortie chez nous cette année. Un peu comme un Léa Passion Vétérinaire ou un Trauma Center pour animaux, le but du jeu est de soigner les différents chiens et chats qui ont besoin de votre aide.

Au programme, 20 mini-jeux pour panser les plaies, prendre la température, mettre des gouttes dans les yeux ou piquer (non pas dans ce sens, c’est un jeu familial !). Nos patients appartiendront à l’une des 18 races de chiots ou de chatons disponibles.

Mais le jeu ne se limite pas à cela et il faudra aussi s’intéresser à la vie du cabinet vétérinaire avec sa patronne et ses collègues. Les joueuses et les joueurs incarnent un ou une nouvelle employée qu’il est possible de personnaliser avec un choix de 184 tenues et 40 coupes de cheveux. Et pour en voir un peu plus, on vous laisse avec cette vidéo plus détaillée mais en japonais.

Pups & Purrs Animal Hospital sortira donc en exclusivité sur Nintendo Switch cette année.