Une publicité japonaise pour One Piece: Pirate Warriors 4

Prochain titre à venir dans le catalogue de Bandai Namco, One Piece: Pirate Warriors 4 s’illustre un peu plus au Japon. En effet, les fans du manga de Eiichiro Oda peuvent voir une publicité passer sur les chaînes de télévision nippones.

En route pour Whole Cake Island

Dans cette vidéo, on peut simplement voir Luffy et compagnie dans le décor de Whole Cake Island, l’arc dans lequel l’équipage le plus célèbre du monde affronte Big Mom. Par cette pulicité, Bandai Namco montre bien tous les espoirs qu’ils mettent dans le quatrième titre de la licence.

Après un excellent One Piece: Pirate Warriors 3, le studio a la lourde tâche de proposer un jeu encore meilleur. C’est sans doute la raison du budget marketing important que connaît le titre.

D’ailleurs, nous apprenions récemment que Capone Bege fera partie des personnages jouables de ce nouvel opus. Un casting qui se complète au fur et à mesure des jours !

Pour rappel, One Piece: Pirate Warriors 4 est attendu chez nous ce 27 mars. Sa sortie se fera conjointement sur PlayStation 4, Switch, Xbox One et PC.