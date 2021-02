PUBG : New State, le nouveau battle royale de Krafton sortira cette année sur iOS et Android

Teasé le mois dernier lors d’une interview accordée à Bloomberg, PUBG : New State, le nouveau battle royale de PUBG Studio et de Krafton, est officiellement annoncé et sortira cette année en free-to-play sur iOS et Android. Si cela vous intéresse, les préinscriptions sont déjà ouvertes sur Google Play et le seront plus tard sur l’App Store.

Troi, un univers post-apocalyptique et futuriste

Réunissant cent joueurs et joueuses dans un monde ouvert de 8×8 kilomètres, le titre prendra place sur le champ de bataille de Troi en l’an 2051. Optimisé pour le jeu sur mobile, l’expérience de combat est présentée comme « facile à apprendre mais difficile à maîtriser ». En plus de s’inspirer de celle de PUBG, elle devrait ajouter des fonctionnalités inédites comme les roulades, les drones ou encore le bouclier balistique futuriste.

Le système de personnalisation des armes a également été modifié et, grâce au Global Illumination, une nouvelle technologie de pointe de rendu, la société sud-coréenne espère réussir à repousser les limites graphiques du jeu vidéo sur mobile tout en s’assurant que le titre reste stable et fluide.

Rendez-vous plus tard cette année pour savoir si PUBG : New State tiendra toutes ses promesses ou pas.