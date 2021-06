PUBG : New State

PUBG : New State se place dans la droite lignée de son ancêtre en proposant un Battle Royale sur mobile avec 100 joueurs qui s'affronteront sur Troi : un champ de bataille de 8 kilomètres de long et de large tiré de l'an 2051. Plusieurs ajouts sont cependant à noter comme la possibilité de faire des roulades et l'apparition de différents armements avec par exemple un drone et un bouclier balistique. Enfin, pour proposer un jeu de lumière et un rendu plus réalistes sur mobile, le titre tire profit de la technologie Global Illumination.