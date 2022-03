Des mises à jour PS5 et PS4 sont disponibles, la VRR arrive bientôt sur next-gen

On savait depuis quelques semaines que Sony préparait l’arrivée d’une nouvelle mise à jour PS5, avec une update qui était en train d’être testée en bêta auprès des joueuses et joueurs inscrits sur le programme de test. Après quelques semaines d’essai, cette mise à jour PS5 est enfin disponible pour tous les possesseurs, en même temps qu’une nouvelle mise à jour PS4, tandis que le constructeur précise déjà l’horizon des updates à venir.

Le VRR est en route

Comme on le savait déjà, cette mise à jour se concentre sur l’apport des Party ouvertes ou fermées, avec un chat vocal mieux intégré ou encore une Game Base améliorée grâce à l’ajout de sous-menus. Les application PS App et PS Remote Play ont aussi droit à quelques améliorations au passage, avec une mise à jour de l’interface et l’ajout d’un mode sombre.

Mais Sony nous informe également que durant les prochains mois, une mise à jour PS5 devrait arriver afin d’apporter le support d’une technologie promise depuis le lancement de la console, le Taux de rafraîchissement variable, autrement appelé VRR.

Cette technologie est compatible avec les écrans et téléviseurs équipés de ports HDMI 2.1, et permettent d’afficher un framerate plus stable, avec moins de pollution visuelle. On nous informe alors que les jeux déjà sortis pourront avoir droit à un patch supportant le VRR, tandis que les futurs jeux intégreront cela d’office. Et même sans patch, il sera possible d’activer cette fonctionnalité pour gagner un peu plus de confort. Aucune date n’a été précisée pour le moment concernant l’arrivée de ce support.