PS5 : PlayStation dévoile un nouveau coloris pour la console et les accessoires, le Gris Camouflage

Pendant que la communauté PlayStation attend avec grande impatience la tenue d’un PlayStation Showcase potentiel pour le mois de septembre, Sony semble bien décidé à ne pas lâcher ses cartouches tout de suite. Aujourd’hui, il faudra visiblement se contenter d’une petite annonce autour d’un nouveau coloris pour la PS5 et pour ses accessoires.

La PS5 passe en mode camouflage

Vous pouvez donc découvrir la collection Gris Camouflage pour la PS5 (qui a sans doute pour but de cacher cette imposante console n’est-ce pas ?), la manette DualSense et le casque de la console.

Une nouvelle façade qui sera probablement parfaite pour les fans de jeux de guerre, et on peut au moins dire que ce coloris change quelque peu des autres couleurs unies proposées jusqu’ici.

Il sera possible de précommander ces accessoires dès le 15 septembre prochain, avec une sortie prévue le 14 octobre, sauf pour le casque Pulse, qui n’arrivera que durant le mois de décembre.

Pas sûr que ce soit l’annonce la plus attendue de Sony en ce moment, surtout après la hausse du prix de la PS5, mais on imagine que c’est toujours bon à prendre pour celles et ceux qui veulent changer le style de leur console.