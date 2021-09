PS5 : La mise à jour pour les disques SSD M.2 arrive demain, avec d’autres fonctionnalités

Sony a mis en ligne une mise à jour pour sa PS5 qui était actuellement à l’état de bêta, et qui apportait une nouveauté très attendue, à savoir la possibilité d’étendre le stockage de la console via des disques SSD M.2. On apprend aujourd’hui que cette mise à jour arrivera finalement demain, et sera accompagnées d’autres nouveautés pour la console.

Une nouvelle mise à jour importante pour la console

Cette mise à jour, qui sera disponible dès demain le 15 septembre, sera majeure pour la console. Elle permettra tout d’abord d’améliorer la Game Base pour interagir plus facilement avec vos amis, tout en vous permettant de personnaliser le Centre de contrôle, et un nouveau type d’accolade sera disponible, « Leader ». La bibliothèque de jeux et l’écran d’accueil seront aussi revus, et il sera possible de mieux distinguer les versions PS4 et PS5 d’un seul et même jeu.

Pour ce qui est du PlayStation Now, on notera la possibilité de choisir entre 720p et 1 080p, histoire de faciliter les plus petites connexions. Le suivi des trophées va lui aussi être amélioré, et une capture vidéo automatique permettra d’enregistrer vos temps forts, comme vos meilleurs temps sur un jeu de course par exemple.

Côté audio, on notera la compatibilité de l’audio 3D avec les haut-parleurs déjà intégrés dans les téléviseurs, ce qui est une fonctionnalité bienvenue pour celles et ceux qui ne disposent pas du casque de la console.

Mais ce qui était le plus attendu dans cette mise à jour, c’est bien entendu le support des disques SSD M.2. Désormais, il est possible d’en installer sur la console pour agrandir son stockage, et y lancer des jeux PS5 à travers ce dernier. Rappelons que tous les disques SSD M.2 ne sont pas forcément compatibles et nécessitent les caractéristiques suivantes :

Interface : Disque SSD M.2 NVMe compatible PCI-Express Gen4x4 (Clé M)

: Disque SSD M.2 NVMe compatible PCI-Express Gen4x4 (Clé M) Stockage : 250 Go – 4 To

: 250 Go – 4 To Formats pris en charge : 2230, 2242, 2260, 2280, 22110

: 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Dimensions avec dissipateur thermique : Largeur : jusqu’à 25 mm Longueur : 30/40/60/80/110 mm Épaisseur : jusqu’à 11,25 mm (jusqu’à 8 mm au-dessus de la carte, jusqu’à 2,45 mm en dessous de la carte)

: Vitesse de lecture séquentielle : Vitesse d’au moins 5 500 Mo/s recommandée

: Vitesse d’au moins 5 500 Mo/s recommandée Type de socket : Socket 3 (clé M)

N’hésitez pas à vous rendre sur le PlayStation Blog pour plus d’informations.