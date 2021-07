PS5 : Les disque durs SSD seront bientôt compatibles avec la console

Les dernières mises à jour de la PS5 n’ont pas apporté de très grands changements à l’utilisation de la console, mais la prochaine update devrait être plus massive. Cette nouvelle mise à jour est actuellement en bêta, et on peut voir que celle-ci permettra d’ajouter la compatibilité des disques durs SSD internes à la console, ce qui n’était pas encore le cas.

Quel disque dur SSD choisir pour la PS5 ?

Jusqu’ici, pour avoir du stockage supplémentaire sur PS5, il fallait passer par du HDD, et donc seulement installer les jeux PS4 dessus. Cette bêta ajoute le support SSD M.2, pour les disques PCIe Gen4 et disposant d’au moins 5,500Mo/s de vitesse, ainsi que de 250 Go minimum, et 4 Go maximum. Pour ce qui est de la taille, du poids et autres, le site officiel de PlayStation donne toutes les données à savoir pour installer un disque dur SSD. Notons qu’il est mentionné qu’un système de refroidissement n’est pas de trop pour un tel usage.

Sony prévient tout de même que même si toutes les conditions sont remplies, le support de certains disques n’est pas assurée à 100%. Voici déjà deux disques durs qui devraient être compatibles, relayés par The Verge :

On attend plus d’informations sur la bêta, qui ajoute également d’autres améliorations, comme le support audio 3D pour les téléviseurs qui peuvent le supporter.