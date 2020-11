La PS5 signe officiellement le plus gros lancement pour une console PlayStation

Avec les problèmes d’approvisionnements et la forte demande, on se doutait que la PS5 était déjà l’un des plus gros succès pour Sony. Jim Ryan affirmait il y a peu que tout était vendu, et que la console avait réalisé un bien meilleur démarrage que la PS4, mais visiblement, la PS5 est désormais la console PlayStation qui réalise le meilleur lancement (sans donner de chiffres malheureusement).

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020