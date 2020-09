PS5 : 99% des jeux PS4 seront rétrocompatibles selon Jim Ryan

La question de la rétrocompatibilité est plutôt clair du côté de la Xbox Series X | S, mais sur PS5, le flou subsiste. Histoire de clarifier tout cela, Jim Ryan a pris la parole pour rassurer les joueurs.

La rétrocompatibilité précisée

Lors d’une interview accordée au Washington Post, Jim Ryan a déclaré que « 99% de la ludothèque PS4 sera accessible sur PS5 » via la rétrocompatibilité. On ne sait en revanche pas si cela sera vrai au lancement, ou si cela sera fait au fur et à mesure. Au moins, on est désormais certains de voir la majorité des jeux PS4 arriver sur PS5, ce qui est une bonne nouvelle.

Pour tout savoir sur l’actualité de la PS5, n’hésitez pas à consulter notre guide complet, mais aussi la liste de tous les jeux qui seront disponibles sur la console. Les précommandes démarreront très prochainement.