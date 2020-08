Les versions PS5 de Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion sont en précommande

Alors que les joueurs trépignent d’impatience à l’idée de pouvoir enfin précommander la PS5, Sony les fait patienter un peu plus chaque jour, alors que la console est censée sortir dans trois mois. Contrairement à Sony, Ubisoft a décidé de ne pas perdre de temps en lançant les précommandes des versions PS5 de ses plus gros jeux à venir.

Les jeux PS5 en préco avant la PS5

On retrouve donc sur Amazon les précommandes de Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla ainsi que de Watch Dogs Legion. Chacun de ses titres a droit à son édition limitée ainsi que son édition Gold, qui comprennent divers bonus in-game. Ainsi, pour chaque édition Gold, vous retrouverez l’accès au Season Pass du jeu en question.

Watch Dogs Legion sortira le 29 octobre prochain sur les plateformes existantes, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X. Viendra ensuite le tour de Assassin’s Creed Valhalla le 17 novembre, puis Far Cry 6 le 18 février 2021.