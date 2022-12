PS5 : Un pack de retour en stock sur Amazon juste avant Noël

C’est peut-être trop tard pour remplir votre hotte de Noël, mais vous pouvez peut-être toujours trouver une PlayStation 5 avant la fin de l’année. Depuis plusieurs jours, l’état des stocks de la dernière machine de Sony semble s’améliorer même s’il faut toujours faire des concessions en se tournant vers des lots, autrement dit des packs PS5 vendus avec une manette ou plusieurs jeux supplémentaires. On en trouvait il y a quelques jours à la Fnac, et voici aujourd’hui qu’un pack PS5 semble résister sur Amazon.

Où trouver la PS5 en stock ?

Le pack PS5 qui est mis à la vente comporte la console PlayStation 5 dans son édition standard, mais pas seulement. Elle est vendue en bundle avec God of War Ragnarok, qui est disponible via l’attribution d’un code dématérialisé. En plus de cela, Horizon Forbidden West sur PS5 est également compris dans le lot, cette fois-ci dans sa version boîte (vous pouvez donc toujours le revendre s’il ne vous intéresse pas).

Etant donné la récente augmentation de la PS5, et les deux jeux ici compris (dont un très récent), le prix du pack PS5 s’élève à 673 €. Oui, c’est toujours cher, mais on reste sur des tarifs conseillés, et pas ceux des scalpeurs.

Le seul hic dans tout cela, c’est qu’il vous faudra obligatoirement être membre Amazon Prime pour pouvoir acheter ce pack PS5. Pour rappel, un essai gratuit au service est disponible si vous ne souhaitez pas vous engager ni débourser un centime de plus.