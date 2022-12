Accueil » Actualités » PS5 : Des packs avec Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok sont enfin en stock

Il n’est pas facile de trouver une PS5 en temps normal, alors espérer en acheter une durant la période des fêtes de fin d’année relève du petit miracle de Noël. S’il faut se faire à l’idée que trouver une console nue, sans aucun jeu ou accessoire avec, est très difficile, certains revendeurs mettent en place des packs PS5 qui se vendent un peu moins vite et qui permettent de mettre la main sur la console avec quelques bonus en plus. C’est le cas de la Fnac, qui propose aujourd’hui plusieurs packs intéressants qui ne sont pas encore en rupture de stock (mais ça ne saurait tarder).

Où trouver une PS5 avant Noël ?

Dernière ligne droite pour acheter vos cadeaux avant les fêtes. Si vous recherchez une PS5, se tourner vers les packs peut être une bonne idée, à condition de vraiment vouloir les jeux et accessoires vendus avec, comme God of War Ragnarok.

Trois packs PS5 sont encore disponibles à l’heure où l’on écrit ces lignes chez Fnac, à savoir :

PS5 Edition Standard + God of War Ragnarok + Manette DualSense Noire à 704,99 €

PS5 Edition Standard + God of War Ragnarok + Manette DualSense Gris + Casque Gris à 749,99 €

PS5 Edition Standard + God of War Ragnarok + Horizon Forbidden West + Manette DualSense Rouge à 769,99 €

N’achetez évidemment pas la console au prix fort (si les prix indiqués ici sont plus élevés une fois sur le site de la Fnac, n’achetez pas) et assurez-vous que les packs proposés soient corrects et ne fassent pas gonfler le tarif (évitez d’acheter une PS5 seule à 800 euros, par exemple).