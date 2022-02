PS5 : La deuxième version bêta du logiciel système de la console arrive aujourd’hui

Depuis son lancement, la PS5 n’a pas eu droit à énormément de grosses mises à jour, du moins en dehors de celle permettant l’ajout de SSD pour la console. Il semblerait que la prochaine update majeure de la machine soit cependant en route, puisque Sony vient de mettre en ligne la bêta de cette dernière, qui est disponible dès aujourd’hui pour certains utilisateurs, et qui est aussi accompagnée d’une update sur PS4, elle aussi en bêta.

Quelles sont les nouveautés de la prochaine mise à jour PS5 ?

Avec l’arrivée de cette mise à jour, pour le moment uniquement disponible dans sa version bêta, on découvre l’arrivée de nouvelles options de chat de Party, avec notamment la possibilité de faire des Party ouvertes ou fermées au choix, à la fois sur PS4 et sur PS5.

On note également une mise à jour de la fonctionnalité de signalement du chat vocal sur PS5, afin de mieux localiser l’utilisateur dont vous souhaitez signaler le comportement. Le jeu en partage sera simplifié sur PS5, et pourra directement être lancé via le menu du chat vocal sans passer par le partage d’écran. Enfin, sur PS4, le son du chat vocal pourra désormais être recalibré sur chaque participant.

Sur PS5, la Game Base s’améliore également avec la mise en place des sous-menus Amis, Partys et Messages. Toujours sur la dernière console de Sony, on pourra désormais utiliser des filtres par genres afin de consulter notre bibliothèque, et modifier les jeux affichés dans l’écran d’accueil (jusqu’à 5), plutôt que d’afficher les derniers jeux lancés.

On notera également que dans les pays anglophones qui peuvent participer à cette bêta, une commande vocale a été implémentée. Il est alors possible de contrôler sa console après avoir déclaré « Hey PlayStation », et de lancer des jeux ou d’effectuer d’autres actions de cette manière. Cette fonctionnalité ne sera sans doute pas disponible dans tous les pays.

Cette mise à jour sera disponible pour tout le monde plus tard dans l’année, sans plus de précisions pour le moment. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le PlayStation Blog.