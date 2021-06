PS Plus : Le jeu PS5 du mois de juillet en fuite ?

Nous ne sommes même à la fin du mois de juin que l’on entend déjà parler du PS Plus pour le mois de juillet 2021 avec une fuite qui pourra potentiellement plaire aux amateurs de rats. A prendre avec des pincettes comme d’habitude.

A Plague Tale : Innocence pour juillet sur PS5 avec le PS Plus ?

D’après Deluxera, un utilisateur du forum Resetera, A Plague Tale : Innocence sera le jeu PS5 offert pour le PS Plus du mois de juillet. Le message date en effet du 11 juin, soit deux jours avant la conférence E3 2021 de Microsoft Bethesda qui a dévoilé officiellement la suite A Plague Tale : Requiem. Le membre du forum avait non seulement prédit l’annonce sur PS5, Xbox Series X et Switch via le cloud pour 2022, mais aussi l’amélioration du premier opus sur consoles nouvelle génération avant d’ajouter de ne pas l’acheter si vous avez une PS5 puisqu’il serait offert en juillet.

Etant donné la justesse de ses informations jusque-là, on peut en effet accorder du crédit à cette déclaration même si il faudra attendre une confirmation officielle ou bien une nouvelle fuite de nos amis espagnols. En outre, le timing colle assez bien puisque l’upgrade du jeu est prévu pour le 6 juillet prochain avec de la résolution 4K (pour la Xbox Series X), du support audio 3D et du 60 fps. De quoi profiter d’un titre remarquable dans les meilleures conditions possibles.