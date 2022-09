PlayStation Plus : Voici les jeux du mois d’octobre 2022

Pour une fois depuis maintenant belle lurette, Sony a réussi à conserver le secret autour des prochains jeux du PlayStation Plus, qui n’ont fuité que quelques minutes avant l’annonce officielle. On a désormais la confirmation de la liste des jeux du PS Plus Essentials pour le mois prochain, avec trois genres complétements différents.

Quels jeux PS Plus en octobre 2022 ?

Si vous n’aimez pas les jeux de courses, ni les jeux de combat, le mois dernier du PS Plus ne vous a certainement pas convaincu. Eh bien manque de chance, puisqu’en octobre, c’est la même recette. Voici maintenant la liste des jeux d’octobre 2022 pour le PS Plus Essential :

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 4 octobre 2022 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.