Les jeux PS Plus d’avril 2020 en fuite avec Uncharted 4

Après nous avoir offert un mois de mars sympathique avec Shadow of the Colossus Remake et Sonic Forces en jeux offerts, le PS Plus du mois d’avril s’est dévoilé un peu trop en avance.

Quels sont les jeux du PS plus d’avril 2020 ?

Une vidéo sur la chaîne officielle PlayStation Access aurait fuité légèrement en avance, ce qui a permis de voir quels seraient les jeux offerts en avril sur le PlayStation Plus.

Si l’on en croit la vidéo, les jeux du mois d’avril seraient donc :

Cela reste encore à confirmer avec l’annonce officielle de la part de Sony, mais il y a de très fortes chances pour que ces jeux-là soient les bons.

Que pensez-vous de cette sélection ?

Carte PS Plus pas chère

 

Pour disposer des jeux PS Plus, il faut avoir un abonnement pour les télécharger et y jouer. Cela procure aussi d’autres avantages comme des promotions sur le PlayStation Store. L’abonnement est à 59.99€ par an, mais il est parfois possible de l’acheter un peu moins chère.

Quand seront dispos les jeux d’avril 2020 ?

Pour rappel, les jeux PlayStation Plus d’avril 2020 sont censés arriver le premier mardi du mois. On peut donc s’attendre à une disponibilité le 7 avril prochain.