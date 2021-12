Propagation : Paradise Hotel annoncé, un jeu d’horreur en VR pour fin 2022

Hier soir s’est tenu l’UploadVR Showcase 2021, une conférence consacrée aux jeux à venir en réalité virtuelle. Moss: Book II a par exemple diffusé une nouvelle bande-annonce. Mais on a surtout eu l’officialisation du prochain projet de WanadevStudio, les créateurs de l’excellent Ragnarock, qui reviennent pour un jeu d’horreur : Propagation Paradise Hotel. Voici les premières informations.

Du survival horror en réalité virtuelle

Après avoir fait un petit aparté avec le jeu de rythme Ragnarock, l’équipe de Wanadev revient à l’univers de leur premier titre, Propagation VR et part sur un tout nouveau projet appelé Propagation: Paradise Hotel. Il s’agit d’un jeu de survie et d’horreur en réalité virtuelle, qui reprend l’univers de la franchise Propagation et qui proposera une histoire inédite.

Vous voici piégé dans le luxueux hôtel (qui a donné son nom au jeu) pendant l’apocalypse et après avoir vécu cachée pendant plusieurs semaines, vous décidez de sortir de votre cachette pour tenter de vous échapper. Sauf que pendant ce temps, les gens sont devenus fous et malades, ce qui rendra votre fuite particulièrement délicate.

Une expérience solo immersive

Sur la page Steam récemment mise en ligne, les développeurs précisent qu’il s’agit d’un survival horror en solo, où l’histoire prend une place importante, avec des phases d’exploration, d’infiltration et d’action. On nous promet un maniement réaliste des armes et bien sûr, le parfait kit du jeu de survie, avec des ressources à dénicher et la nécessité de se soigner.

Pour l’instant, la sortie de Propagation: Paradise Hotel est prévue pour fin 2022 « sur toutes les plateformes VR principales » selon les dires du studio. Le premier teaser dévoilé plus haut donne un bel aperçu de l’ambiance avec des visuels qui sont franchement convaincants. Quelques images sont également disponibles plus bas.