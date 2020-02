Jusqu’à -90% sur des jeux qui nous emmènent à l’aventure sur GOG

Chaque semaine, GOG.Com nous propose une nouvelle tournée de réductions sur une partie de son catalogue. Cette fois-ci, les offres concernant les jeux qui font la part belle à l’aventure. Que l’on doit protéger un lieu sacré ou survivre après avoir échoué sur une île désert, voici ce qui vous attend dans cette sélection.

La liste des promotions

Ainsi, on y retrouve pas mal de productions indépendantes, comme les récents Children of Morta et Dead in Vinland, que l’on avait particulièrement apprécié à la rédaction. L’un est un rogue-like centré sur la famille, l’autre est un jeu de gestion/survie avec des vikings. Mais ce ne sont pas les seuls et on fait le point :

Bien sûr, ce ne sont pas les seuls et l’on y retrouve d’autres titres comme Anodyne 2, l’incontournable Return to Zork, State of Mind, The Red Strings Club ou encore l’ensemble de la série Reigns. La liste complète est à retrouver sur le site officiel.