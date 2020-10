Le prochain film Tomb Raider décalé à une date indéterminée

Alors que tout se passe bien du côté des séries qui adaptent des jeux, c’est un peu plus compliqué du côté du cinéma. Il y a peu, on apprenait le report du film Minecraft, décalé à une date indéterminée, et c’est aujourd’hui au tour du prochain Tomb Raider de subir le même sort.

Lara prend du retard

Le film avec Alicia Vikander devait initialement sortir le 19 mars 2021, mais tout le calendrier de la MGM a bougé suite à la crise sanitaire actuelle qui fait vivre un enfer aux salles de cinéma. Deadline rapporte ainsi que le film n’apparait plus dans le calendrier de la MGM. Ce qui est ici inquiétant, c’est que le film n’a pas reçu de nouvelle date de sortie.

Il se peut donc que le géant américain attende de voir comment la situation évolue avant de planifier une date, comme ce que beaucoup d’autres font. L’éventualité d’une sortie sur une plateforme de SVOD peut également être étudiée, mais il est encore trop tôt pour le dire. Dans tous les cas, les nouvelles aventures de Lara vont se faire attendre.