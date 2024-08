Prison Architect 2 est une nouvelle fois retardé, et cette fois-ci jusqu’à nouvel ordre sans nouvelle date

Les précommandes sont remboursées

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les multiples reports de Prison Architect 2 laissaient craindre que le développement du jeu était à l’image des autres productions de Paradox, autrement dit chaotique, et la nouvelle du jour ne va rassurer personne. Dans un long communiqué publié sur le site de l’éditeur, on apprend que le jeu ne pourra pas être prêt pour le mois prochain, suite aux récents retours obtenus par le studio sur les divers tests et bêtas :

« Nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer : malheureusement, nous ne sortirons pas Prison Architect 2 le 3 septembre car nous avons besoin de plus de temps pour améliorer à la fois les performances du jeu et son contenu. Nos analyses internes continues et nos groupes de bêta-test ont mis en évidence les domaines sur lesquels nous devons nous concentrer davantage, principalement les performances et le contenu, que nous devons aborder avant le lancement pour garantir que vous, les joueurs, viviez une bonne expérience du jeu. Nous devons encore améliorer un peu la qualité pour atteindre les standards que nous aimerions atteindre avec cette suite. »

Puisque le jeu a déjà été repoussé par le passé, le studio ne veut désormais plus donner de faux espoirs et préfère ne pas donner de date de sortie. Ce qui est certain, c’est que l’on parle ici d’un retard de plusieurs mois, au moins. Et ce qui va encore moins rassurer, même si c’est un bon geste envers la communauté (qui devrait être normal), c’est la possibilité de se faire rembourser sa précommande, puisque le jeu n’a maintenant plus de date.

On ne devrait plus entendre parler du jeu pendant un moment, l’équipe se reconcentrant désormais sur le développement.