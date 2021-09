Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 sort aujourd’hui et tease son Vol. 2

Grosse journée pour les prinny aujourd’hui avec la sortie d’une compilation sur Switch, Prinny Presents NIS Classics Vol. 1, et ce qu’il semblerait être un teasing pour un second volet.

Une suite, dood

Si vous aimez les Tactical RPG de Nippon Ichi Software ( Disgaea) ou si vous souhaitez tout simplement les découvrir, ce Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 pourrait bien vous faire de l’œil. Le titre regroupe en effet deux anciens jeux du studio sortis à l’époque sur PS2 :Phantom Brave: The Hermuda Triangle et Soul Nomad & the World Eaters. On évoquera également le support PC avec la sortie des deux jeux séparément sur Steam.

Une version Deluxe est également disponible sur Switch chez nous avec :

Le jeu Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sur Switch

sur Switch La bande-son du jeu sur CD « NIS Classics Volume 1 Anthology »

» Le mini artbook « NIS Classics Volume 1 Compendium »

» Une boîte collector

En outre des fans ont repéré un site donnant un compte à rebours pour un Prinny Presents NIS Classics Vol. 2. Rendez-vous le 8 septembre pour savoir ce que contiendra cette nouvelle fournée.