Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sortira le 3 septembre

Prinny Presents NIS Classics Volume 1 donne de ses nouvelles ou plutôt donne ses dates de sorties puisque oui, la situation est un peu compliquée, et encore cet article va se limiter aux dates européennes…

Une compilation mais pas compilée

Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sortira chez nous le 3 septembre sur Nintendo Switch. On le rappelle, il s’agit d’une compilation qui regroupe les portages des jeux Phantom Brave et Soul Nomad & the World Eaters. Officiellement, le PC est également concerné par la compilation mais c’est ici que cela devient un peu technique.

En effet, Phantom Brave PC est déjà sur Steam depuis 2016 (et il est d’ailleurs actuellement en soldes à seulement 2,99€). Il est donc tout à fait possible de le prendre dès maintenant puis d’attendre ensuite le 31 août pour acheter Soul Nomad qui en profite pour s’offrir un trailer et ouvrir sa page Steam.

Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sortira donc le 3 septembre sur Switch et le 31 août sur PC pour sa deuxième moitié.