Prince of Persia: The Lost Crown : On y a joué quelques heures, notre premier avis en vidéo sur cet épisode qui a du potentiel

Après avoir pu jouer à Prince of Persia: The Lost Crown lors d’une longue session organisée par Ubisoft, on revient en vidéo sur tout ce que cet épisode semble offrir. Les prémices sont très encourageantes puisque le jeu semble réussi son virage metroidvania, avec une structure certes classique, mais qui fonctionne très bien. Voici ce que l’on a pensé de nos premières heures sur le titre.

Prince of Persia: The Lost Crown sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.