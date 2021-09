Nos premières impressions sur la nouvelle Nintendo Switch OLED

La nouvelle console Nintendo Switch OLED est attendue pour le mois prochain, mais grâce à notre aperçu du prochain Metroid Dread, nous avons pu essayer la console durant un long moment afin de vous livrer nos premières impressions avant un test complet lorsque nous l’aurons pour de bon entre les mains.

Les nouveautés par rapport à une Switch classique

Avant ça, il faut rappeler ce que cette Switch OLED a de plus que la Switch classique. Tout d’abord, rien ne diffère en matière de hardware, cette Switch n’est pas plus puissante qu’une autre. Pour être bref, nous ne sommes ni dans un schéma à la PS4 Pro ou Xbox One X, ni dans celui d’une New 3DS avec certains jeux exclusifs. Il s’agit avant tout d’éléments de confort qui sont les suivant :

Ecran OLED de 7 pouces

Audio amélioré

Un port LAN sur le dock de la console

Un nouveau support pour la faire tenir debout en mode portable

64 Go de mémoire interne

Un nouveau coloris : le blanc

Autant dire que cette nouvelle console se destine à améliorer l’expérience en mode portable étant donné que le port LAN peut encore s’obtenir via un adaptateur acheté séparément. Vaut-elle vraiment le coup ? A qui est-elle destinée ? On vous donne quelques indices avec nos impressions.

Premières impressions avec la Switch OLED

Nous avons pu jouer avec une Switch OLED durant un peu plus de 2 heures sur Metroid Dread en mode portable. Etant habitué à la Switch classique depuis sa sortie en 2017, cette première approche a été assez surprenante. Ce que l’on remarque d’emblée, c’est non seulement la taille de l’écran (sachant que l’on passe de 6.2 pouces à 7 pouces), mais ce qui déclenche un effet waouh, ce sont les bords fins qui offrent un bien meilleur confort visuel. En plus d’avoir une plus grande vision d’ensemble, le design s’en voit renforcé. Nous ne sommes pas pour autant sur du « borderless » total, ce qui est en soi une bonne chose.

On ressent également une grande différence au niveau de la luminosité et des couleurs bien plus vives. Si vous avez été ou êtes encore un fan de la PS Vita, vous retrouverez un sentiment similaire à ce niveau-là. Toujours est-il qu’il faudra attendre de voir ce que donne le résultat sur d’autres jeux. On imagine tout de même que les titres first-party seront embellis grâce à la nouvelle machine. L’amélioration au niveau du son est aussi notable. Cela reste à confirmer mais il est plus clair et dispose d’un volume beaucoup plus fort. Le choc est surtout venu après lorsque l’on est repassé par la Switch classique (on s’habitue vite à ce nouveau confort).

En définitive, cette Switch OLED comble bon nombre de défauts de la précédente pour ce qui est de l’utilisation en portable mais surtout en ce qui concerne le multijoueur. Grâce au nouveau support, à l’écran plus grand, ses bordures fines, et un meilleur son, on a vraiment l’impression d’avoir une mini-télé portable sur une surface plane.

A qui pourrait-elle être destinée ?

On ne va pas y aller par 4 chemins, cette console se destine avant tout à ceux qui voudrait investir dans leur première Switch. Que ce soit en portable ou en docké, vous aurez la meilleure expérience possible par rapport aux autres. Evidemment, si vous possédez déjà une Switch Lite ou une Switch classique, l’intérêt est bien moindre. En revanche, si vous en avez les moyens et que votre utilisation de la machine se fait principalement en mode portable, la Swtich OLED pourra être une pièce de choix. Pour les gros fans de la marque, la question ne se posera même pas d’autant que le blanc lui donne un look assez prestigieux.

La patience peut également être de mise puisque l’on imagine que Nintendo ne va pas se faire prier pour nous sortir plusieurs versions collector à l’avenir, ne serait-ce que pour un certain The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.

Où précommander la Nintendo Switch OLED ?

Vous pouvez donc déjà retrouver la Nintendo Switch OLED dans quelques boutiques en ligne, pour un prix qui est compris entre 349,99 € et 359,99 €.

Le nouveau coloris Blanc est disponible en précommande, comme pour le coloris Néon (avec une console noire et des Joy-Con rouge et bleu), qui est de retour avec ce modèle. Voici où précommander la Nintendo Switch OLED :

Console Nintendo Switch OLED Blanche

Console Nintendo Switch OLED Néon