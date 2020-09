Précommander la manette DualSense pour PS5 : toutes les infos

Avec le prix de la PlaStation 5, s’accompagne ceux des accessoires et plus particulièrement de la DualSense. En effet, si vous voulez obtenir une deuxième manette en plus de celle comprise avec l’achat d’une console, il va falloir repasser à la caisse. Voici tout ce qu’il faut savoir vis à vis des précommandes.

Où précommander la manette DualSense pour PS5 ?

Jouer à deux sur PlayStation 5 a désormais un prix puisqu’il vous coûtera 69.99€ pour une manette DualSense. Et il n’y a pas que ça car Sony a annoncé tout un tas d’accessoires avec leurs prix. Voici où les précommander la fameuse manette PS5 à l’unité.

Précommander la manette DualSense sur :

Nous mettrons l’article à jour lorsque d’autres revendeurs proposeront une précommande pour la manette. En attendant, concernant la PS5, sachez que nous mettons également les articles à jour pour les disponibilités de précommandes en listant chaque revendeur. Vous pouvez également consulter notre wiki ultra complet sur la nouvelle console de Sony.