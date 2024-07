Pour Electronic Arts, la grève des acteurs et actrices dans le jeu vidéo n’aura pas de conséquence à court terme

Le syndicat ne semble pas être en position de force

Le dernier bilan en date de l’éditeur (rapporté par GamesIndustry.biz) est loin d’être tout rose, puisque tout est à la baisse, que ce soit les revenus globaux (-13%) ou les bénéfices nets (-30%), ce qui veut dire que les ventes de EA Sports F1 24 ou encore Tales of Kenzera: Zau ne sont pas excellentes, ou disons plutôt qu’elles ne peuvent pas être à la hauteur de celles de Star Wars Jedi: Survivor, qui est la raison pour laquelle les résultats étaient plus hauts l’année dernière à la même période. Pour autant, EA veut se montrer rassurer puisque même si tout est en baisse, la situation est moins dramatique que prévu, les prévisions de l’éditeur étaient en réalité plus basses.

Mais il en faut plus pour rassurer les investisseurs, surtout quelques jours après l’annonce de la grève lancée par le syndicat SAG-AFTRA, qui touche de plein fouet EA. Andrew Wilson, PDG de l’entreprise, tient à rappeler que cette grève ne va pas changer les plans immédiats et indique tout faire pour qu’un accord soit trouvé au plus vite (propos relayés par IGN) :

« La façon dont cela fonctionne actuellement en ce qui concerne nos produits en particulier est que la grève est limitée aux jeux dont la production commence après septembre 2023, y compris les jeux service. Nous ne prévoyons donc aucune perturbation à court terme pour aucun des jeux que nous avons en développement ou pour aucun des jeux service que nous exploitons actuellement. Cela étant dit, nous nous engageons à continuer de négocier de bonne foi et espérons que les parties pourront résoudre rapidement nos problèmes à la table des négociations. Mais nous ne prévoyons pas d’impact significatif à court terme chez EA. »

Le fait que la grève ne perturbe pas tant que ça un grand éditeur ne va certainement pas aider SAG-AFTRA à obtenir tout ce qu’il revendique, sauf si ce mouvement s’éternise sur de très longs mois. C’est possible, mais les productions de jeux vidéo étant étalées sur un plus grand nombre d’années que les productions au cinéma rendent la marge de manœuvre du syndicat plus étroite. Espérons donc que les artistes concernés puissent malgré tout avoir gain de cause le plus rapidement possible.