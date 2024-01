Postal : Brain Damaged s’apprête à sortir sur… Nintendo Switch

Hémoglobine et grosses guitares

Avec la légion de portages qui se sont déversé sur Nintendo Switch ces cinq ou six dernières années, certains nous semblent désormais assez prévisibles. On aurait pu prévoir l’arrivée sur l’eShop de Borderlands 3, par exemple, ou encore de DOOM Eternal. Pourtant, il en demeure certains qu’on ne voit absolument pas venir, et Postal : Brain Damaged est sans conteste de ceux-là. Pas parce que le jeu est trop mauvais pour s’offrir une arrivée sur Switch, loin s’en faut, mais parce que l’image de Nintendo est difficile à associer à une franchise telle que Postal.

Fort heureusement pour la firme japonaise, le titre n’a pas grand chose à voir avec la série principale. Il s’agit en réalité d’un First Person Shooter aux influences résolument rétro, très proche de ce que proposaient ces dernières années les sympathiques Warhammer 40.000 Boltgun, Prodeus ou encore Dusk. On est donc face à un Boomer Shooter, ou Fast FPS, s’inspirant en majeure partie de Quake et ses suites, et bien sûr de DOOM, ne lésinant pas sur le gore et les effets visuels peu ragoûtants.

Initialement sorti en juin 2022 sur PC, Postal : Brain Damaged est revenu, fin 2023, sur PlayStation. Désormais, c’est donc à la Nintendo Switch qu’il s’attaque, avec une sortie imminente. Le titre de Hyperstange est en effet attendu pour le 2 février prochain sur l’eShop. Il sera proposé au tarif de 24,99 euros, et est actuellement en promotion pré-sortie, à 22,49 euros. Par ailleurs, si la série n’a pas toujours brillé par sa qualité, cet épisode est quant à lui extrêmement bien noté sur Steam.