PlayStation Plus : Le nouveau service est maintenant disponible en France

C’est le jour du changement pour le PlayStation Plus. Aujourd’hui, le PS Now disparait au profit de l’amélioration du PS Plus, pour proposer un service à trois paliers, qui offrent chacun des avantages. Ce nouveau service est disponible depuis un mois en Asie et depuis quelques jours aux Etats-Unis, mais il nous arrive seulement aujourd’hui. Vous pouvez donc dès à présent découvrir ce nouveau PlayStation Plus en vous connectant à votre console.

PlayStation lance son nouveau service en Europe

Pour rappel, ce PS Plus est divisé en trois paliers : Essential, Extra et Premium. Le premier n’est autre que le PS Plus que l’on a toujours connu, avec 2 ou 3 jeux offerts chaque mois, mais ce qui change, c’est l’arrivée des catalogues Extra et Premium.

En vous abonnant au palier Extra, vous pourrez avoir accès à un grand catalogue de jeux PS4 et PS5 à la demande, comme Returnal, Marvel’s Spider-Man et bien d’autres. Le catalogue Premium, plus cher, donne accès à la même chose, mais rajoute des jeux rétros issus des précédentes générations de consoles PlayStation.

Vous pouvez dès à présent mettre à niveau votre abonnement actuel, en payant un surcout en fonction de la durée restante de ce dernier. On vous explique comment tout cela fonctionne dans notre article complet sur le PlayStation Plus.

N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau PS Plus, et on vous rappelle que de nouveaux jeux seront ajoutés chaque mois.