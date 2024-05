Quels jeux PS Plus Essentials en juin 2024 ?

Les abonnés du PS Plus Essentials sont moins bien servis que les autres en juin, mais ils ont malgré tout trois jeux intéressants à découvrir, à condition d’aimer la bagarre.

Voici la liste des jeux offerts en juin sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? On notera également que EA Sports FC 24 joue les prolongations puisque le titre sera accessible dans l’bonnement jusqu’au 18 juin, si vous voulez vous échauffer avec l’Euro.

Quand seront dispos les jeux PS Plus Essentials ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 4 juin 2024 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.

Des nouveautés pour les abonnés Extra et Premium

Pour ce mois de juin et les Days of Play, Sony a décidé de marquer le coup. C’est pourquoi les abonnés PS Plus Extra pourront compter sur quelques titres en plus dans le catalogue, à savoir :

Dredge | PS4, PS5 – 29 mai

Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 – 31 mai

Cricket 24 | PS4, PS5 – 5 juin

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 – 7 juin

Mais ce sont les abonnés Premium qui seront les plus gâtés. En plus de ces jeux, ils pourront aussi retrouver des grands classiques du catalogue PS2, ainsi que des jeux PS VR2, si jamais ils possèdent le casque de réalité virtuelle de Sony. Dès le 6 juin, 5 jeux PS VR2 seront disponibles dans le PlayStation Plus Premium :

Pour ce qui est des jeux PS2, il faudra attendre le 11 juin pour découvrir :

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

De plus, WWE 2K24 aura droit à une version d’essai limitée dès le 29 mai.