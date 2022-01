PlayStation Plus : Les jeux de février 2022 annoncés, voici la liste

L’année a bien commencé pour les abonnés au PlayStation Plus, notamment grâce aux jeux du mois de janvier qui permettaient de mettre la main sur Persona 5 Strikers ou encore Deep Rock Galactic. Alors que ce mois de février s’annonce être très riche en nouvelles sorties, voici les jeux qui seront offerts sur le PlayStation Plus le mois prochain.

Quels jeux PS Plus en Février 2022 ?

Voici la liste des jeux offerts sur le PlayStation Plus en février :

EA Sports UFC 4 (PS4)

Planet Coaster: Édition console (PS5)

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse (PS4)

Où acheter une carte PS Plus ?

Vous pouvez acheter une carte PlayStation Plus directement sur Amazon. Vous pouvez également vous procurer un abonnement en passant par le PlayStation Store.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de février seront disponibles le mardi 1er février dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente très bientôt sur notre chaîne Youtube.