PlayStation Plus : Les jeux du mois de décembre sont confirmés

Comme tous les mois, Sony n’arrive plus vraiment à nous surprendre avec les jeux du PlayStation Plus, étant donné que ceux-ci fuitent toujours quelques jours en avance. Ce mois de décembre n’y a pas fait exception, et après la rumeur d’hier, on a désormais la liste officielle des jeux qui vont rejoindre le programme du PlayStation Plus en décembre.

Quels jeux PS Plus en décembre 2022 ?

Sans grande surprise, la liste officielle est la même que celle qui a été révélée hier. En attendant la liste des jeux du PlayStation Plus Extra et premium, qui arrivera dans quelques jours, voici la liste des jeux offerts en décembre sur le PlayStation Plus Essentials :

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 6 décembre 2022 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.