PlayStation Plus : Les jeux du mois de décembre ont fuité, voici la liste

On ne changera pas les habitudes pour cette fin d’année. Sony est une nouvelle fois pris de court par Dealabs et billbil-kun, qui dévoilent en avance le programme du PlayStation Plus. Etant donné que ces derniers ont systématiquement vu juste, on aura tendance à les croire et on vous partage aujourd’hui la liste des jeux qui devraient arriver sur le PlayStation Plus Essentials dès le mois de décembre.

Quels sont les jeux du PS Plus en décembre ?

Après LEGO Harry Potter et Nioh 2 en novembre, les jeux du PlayStation Plus changent complétement de style pour ce décembre, avec une grande épopée spatiale et un jeu d’aventure en monde ouvert marqué par le kung-fu.

Voici la liste des jeux qui devraient arriver sur le programme dans quelques jours :

C’est donc techniquement cinq jeux pour le prix de trois, étant donné que la compilation Mass Effect regroupe la première trilogie de la saga. Normalement, ces jeux devraient arriver au sein du programme dès le mardi 6 décembre. Sony devrait vraisemblablement officialiser cette sélection dès demain dans l’après-midi, si elle est véridique (mais il y a peu de doutes). Que pensez-vous de cette liste ?