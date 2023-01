Accueil » Actualités » PlayStation Plus Extra / Premium : Les jeux de janvier avec Back 4 Blood, Devil May Cry V et d’autres

Le PlayStation Plus a déjà mis en ligne les jeux offerts du mois de janvier pour le palier Essentials, mais il nous restait encore à connaître ceux des paliers supérieurs. C’est désormais chose faite grâce à Sony qui a enfin dévoilé le programme complet des jeux ajoutés au service du PlayStation Plus Extra, ainsi que ceux du PlayStation Plus Premium.

Quels sont les jeux ajoutés au PlayStation Plus Extra et Premium en janvier ?

Pour ce mois de janvier, il y en aura encore une fois pour tous les goûts, à commencer par le récent Back 4 Blood qui fait son entrée dans le service et qui vous proposera d’aller massacrer quelques infectés en compagnie de vos amis. Si vous préférez la bagarre, rien de mieux qu’une petite partie de l’excellent Dragon Ball FighterZ, et pour y ajouter un peu de style, on pourra se tourner vers Devil May Cry 5: Special Edition.

Tous ces jeux seront disponibles dès le 17 janvier prochain. Voici la liste complète des jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en janvier :

PlayStation Plus Extra

Back 4 Blood | PS4, PS5

Dragon Ball FighterZ | PS4

Devil May Cry 5: Special Edition | PS4, PS5

Life is Strange: Before the Storm | PS4

Life is Strange | PS4

Sayonara Wild Hearts | PS4

Jett: The Far Shore | PS4, PS5

Just Cause 4: Reloaded | PS4, PS5

Omno | PS4

Erica | PS4

PlayStation Plus Premium