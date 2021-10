PlayStation Plus : Trois jeux PS VR seront offert dès novembre pour fêter les 5 ans du casque

Les jeux du PlayStation Plus sont attendus fébrilement chaque mois par des millions d’abonnés, qui souhaitent rentabiliser leur abonnement en faisant le plein de jeux sans frais supplémentaires. Dès le mois de novembre, ce seront surtout les possesseurs du casque PlayStation VR qui seront gâtés, puisque l’accessoire fête ses 5 ans d’existence.

Un joli cadeau pour les possesseurs du casque

Le casque de PlayStation souffle donc sa cinquième bougie et offre un cadeau pour celles et ceux qui aiment la réalité virtuelles, et qui sont aussi abonnés au PlayStation Plus. Ce sont trois jeux PS VR qui seront offerts en plus chaque mois désormais dans le PS Plus :

« Pour célébrer cet anniversaire, nous souhaitons remercier dignement les fans de PlayStation : À partir de novembre, les membres PlayStation Plus recevront trois jeux PS VR en bonus sans frais supplémentaires. »

On apprend dans le même temps la liste des jeux les plus joués du PS VR, et ce classement n’est guère surprenant :

Rec Room

Beat Saber

PlayStation VR Worlds

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Resident Evil 7

Le casque a encore quelques années de support devant lui malgré l’arrivée prochaine d’un successeur, dont on ne connait que les manettes et les ambitions pour le moment.