PlayStation Now : Mafia Definitive Edition, Celeste et d’autres pour ce mois de novembre

Tout comme pour le Xbox Game Pass chez Microsoft, le début d’un nouveau mois marque l’occasion pour Sony de faire le point sur les nouveaux titres du PlayStation Now. Après The Last of Us Part II, Fallout 76 ou encore Desperados III en octobre, voici le programme du PS Now pour le mois de novembre.

Les sorties de novembre 2021

Si l’on compte moins de jeux que pour le mois d’octobre, il y en aura tout de même pour tous les goûts en novembre, avec une grosse sortie qui est celle de Mafia: Definitive Edition, disponible temporairement dans le catalogue.

Voici la liste complète des jeux qui arrivent dès le 2 novembre sur le PlayStation Now :