PlayStation Now : The Last of Us Part II, Fallout 76 et d’autres en octobre

Le mois d’octobre a déjà démarré et aucune nouvelle sur le catalogue du PlayStation Now n’avait été partagée, jusqu’à aujourd’hui. Le service de Sony se met à jour et accueillera dès demain une série de nouveaux titres, après Tekken 7 ou encore Final Fantasy VII en septembre.

Le planning des jeux d’octobre 2021

Dès demain 5 octobre, il sera possible de retrouver de nombreux jeux en plus dans l’offre du PS Now. L’arrivée la plus notable est celle de The Last of Us Part II, qui intégrera l’abonnement un peu plus d’un an après sa sortie. Si vous êtes intéressé par le titre, il faudra faire vite, puisqu’il quittera l’abonnement le 3 janvier 2022.

Du côté des jeux service, c’est Fallout 76 qui rejoindra les rangs du PlayStation Now, et voici l’ensemble des titres qui arriveront dans le catalogue :