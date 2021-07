PlayStation Now : Red Dead Redemption 2, Nioh 2, God of War ou encore Judgment arrivent en juillet

Très gros mois en perspective pour le PlayStation Now. Souvent habitué à n’ajouter qu’une poignée de jeux à son service, avec un ou deux gros jeux qui se démarquent, Sony a décidé de mettre les bouchées doubles en ce mois de juillet pour divertir les abonnés durant l’été. Voici ce qui nous attend pour le mois de juillet sur le PS Now.

Les sorties de juillet 2021

Le programme avait fuité il y a quelques jours mais on attendait une confirmation, et c’est désormais chose faite. Sony dévoile que Red Dead Redemption 2 allait bien rejoindre le service, tout comme Nioh 2 ou encore God of War. Un programme conséquent, que l’on vous liste ici dans son intégralité :

Red Dead Redemption 2 (jusqu’au 1er novembre 2021, exclusivement en téléchargement sur PS4/PS5)

(jusqu’au 1er novembre 2021, exclusivement en téléchargement sur PS4/PS5) Nioh 2

Moving Out

God of War

Judgment (jusqu’au 4 octobre 2021)

(jusqu’au 4 octobre 2021) Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Nascar Heat 5

Une sélection qui devrait donc en intéresser plus d’un et donner un peu plus de poids au service.