PlayStation Now : Plus d’une cinquantaine de jeux commencent à disparaitre du programme

Avec son nouveau PlayStation Plus, Sony entend bien fusionner l’ancien PS Plus avec le PlayStation Now pour aboutir sur un service plus complet que jamais. On s’attend donc à ce que le PlayStation Now tel qu’on le connaît commence à tirer sa révérence, et il semblerait que ce soit déjà bien le cas selon quelques utilisateurs, qui ont remarqué que le catalogue s’allégeait petit à petit.

Une migration programmée sur le nouveau PS Plus ?

Sur Reddit, un utilisateur du nom de Cobra_Bite a remarqué que plusieurs dizaines de jeux commençaient à manquer à l’appel dans l’offre du PS Now. Il a pu voir que certains titres affichaient aussi des dates d’expiration, avec une disparition programmée pour le mois de mai, tandis que certains faisaient le yoyo entre leur présence sur le service et leur disparition.

Il a alors pu noter 56 jeux étaient concernés pour le moment, comme les jeux suivants :

Akibas Beat

Akibas Trip

Destroy All Humans

MX vs ATV Supercross Encore

Sonic Mania

Sonic Forces

Team Sonic Racing

Virtua Fighter V

Valkria Chronicles Remastered

Alex Kidd in Miracle World

Casrlevania Lord of Shadow

Catherine

Crazy Taxi

Metal Gear Rising

Metal Gear Solid 4

Silent Hill HD Collection

Sonic Adventure

Sonic Adventure 2

Sonic 4 Episode 1+2

Sonic Generations

Sonic Unleashed

Yakuza 4+5

Et bien d’autres…

La disparition de ces titres – ou le fait qu’ils expirent soudainement – n’a pas encore été expliquée. Certains pensent que c’est pour mieux préparer la migration vers le nouveau catalogue du PS Plus, tandis que d’autres, plus pessimistes, y voient là le signe d’une disparition nette des jeux sur ce service, avec des contrats qui n’auraient pas été renouvelés pour les faire intégrer le PS Plus.

On ignore la vraie cause pour l’instant, et on évitera donc de tirer des conclusions hâtives, en attendant une déclaration officielle de la part de Sony, et le catalogue complet du nouveau PS Plus.