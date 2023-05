PlayStation : Les derniers chiffres du PS Plus et des portages PC avec Marvel’s Spider-Man qui dépasse le million

Le PS Plus Extra / Premium séduit

On commence avec le PlayStation Plus. Si on a souvent des nouvelles du nombre d’abonnés au service, la nouvelle formule de l’abonnement change tout et on attendait maintenant d’avoir le détail de chaque palier. Ce bilan nous permet de voir que 30% des abonnés au PlayStation Plus ont souscrit à un abonnement Extra ou Premium.

Pour le palier Extra, on compte 6,1 millions d’utilisateurs, contre 8 millions pour la formule Premium, la plus onéreuse. Notons aussi que ces chiffres semblent être en perpétuelle hausse, ce qui est de bon augure pour PlayStation. Car même si le nombre d’abonnés au PS Plus semble stagner, voir des abonnés souscrire à un abonnement plus cher doit conforter le constructeur dans sa stratégie.

Des chiffres pour Spidey et Ellie

Même chose pour les portages PC, qui montrent que la volonté de Jim Ryan de ne pas sortir ces versions trop tôt, eh bien ça paye tout de même. Les revenus générés par ces versions sont en hausse d’année en année, avec 250 millions de dollars générés pour l’année fiscale 2022, contre 80 millions pour l’année précédente.

On a aussi droit aux premiers chiffres de Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC, qui a totalisé 1,5 millions de ventes avec 52 millions de dollars obtenus. Un très joli score, et on peut en dire de même du côté de The Last of Us Part I, qui affiche forcément des résultats plus faibles mais néanmoins encourageants. Au 23 avril dernier, soit en un mois de commercialisation, ce portage s’est vendu à 368 000 exemplaires, et ce malgré l’état très discutable dans lequel il est sorti.

Le jeu service comme nouveau pilier

Parmi les autres détails à retenir de ce bilan, on peut voir que l’entreprise semble plus que jamais miser sur le transmédia avec la multiplications des adaptations, mais ça, on le savait déjà.

Même chose du côté des jeux service à venir. Dans ce bilan, PlayStation met surtout en avant les jeux de Guerrilla Games (Horizon), Naughty Dog (The Last of Us), Haven Studio et Firewalk. Tous ces jeux pourraient potentiellement être au programme du PlayStation Showcase de ce soir.