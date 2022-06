PlayStation sera aussi absent à la Gamescom cette année

La Gamescom est sur le point d’effectuer son grand retour en physique, après deux années de fermeture suite à la pandémie qui a touché le monde. Mais même si cet événement veut rassembler la majorité des acteurs majeurs du jeu vidéo, il doit parfois faire face à quelques absents, et cette année encore, Nintendo a déclaré faire l’impasse sur le salon allemand. Le constructeur ne sera pas le seul, puisque PlayStation annonce également ne pas être du voyage pour l’édition 2022.

Un absent majeur en plus pour la Gamescom

Il faudra faire sans PlayStation au sein du Koelnmesse. C’est un représentant du groupe PlayStation qui l’a affirmé au site Games Wirtschaft, mais qui n’a pas donné les raisons de cette absence.

Pour rappel, Nintendo avait déclaré que malgré le fait que le constructeur ne se rende pas sur le salon, de nombreux événements seraient organisés à travers l’Allemagne pour aller à la rencontre des fans. Pour PlayStation, on a malheureusement pas plus d’informations pour le moment.

VGC explique alors qu’il est possible d’expliquer ces absences par le fait que depuis la pandémie, les studios sont moins amenés à travailler sur des démos à présenter dans des salons, et que par conséquent, certains font complétement l’impasse sur ces derniers. On attendra maintenant de voir si tout cela changera en 2023, avec le retour de l’E3 et l’organisation hybride du Summer Game Fest.