Cela fait longtemps que l’on sait que PlayStation prépare sa riposte face au succès du Xbox Game Pass, qui est bien loin devant ce que le PS Now peut offrir pour le moment. En coulisses, visiblement, ça s’agite, et c’est Jason Schreier de Bloomberg qui met le feu aux poudres en cette fin de semaine en dévoilant des détails sur les plans de Sony, avec des informations exclusives.

Une offre à trois niveaux

Selon le journaliste, Sony s’apprêterait à lancer un nouvel abonnement sur PlayStation 4 et 5, qui a pour nom de code Spartacus, et qui a clairement pour but de rivaliser avec le Xbox Game Pass.

Cet abonnement regrouperait des jeux modernes et d’autres plus anciens, et serait prévu pour être lancé durant le printemps 2022. En somme, il devrait regrouper le PlayStation Plus et le PlayStation Now, et si la marque « PS Plus » devrait subsister, ce ne serait pas le cas pour le PS Now. En plus de cela, Sony chercherait à accélérer ses efforts du côté du cloud gaming.

La particularité de l’offre, c’est qu’il y aurait plusieurs tarifications, avec des paliers :

Le premier palier donnerait accès à ce que l’on connait aujourd’hui avec le PlayStation Plus.

Le deuxième palier offrirait un large catalogue de jeux PS4 et potentiellement PS5.

Le troisième palier permettrait de jouer à des démos exclusives, mais aussi d’avoir accès à des jeux PS1, PS2, PS3 et même PSP.

Schreier précise que le service n’ajoutera sans doute pas les gros jeux PlayStation day one dans ce nouveau catalogue, comme Microsoft le fait sur le Xbox Game Pass, mais que l’offre reste tout de même supérieure à ce que le PS Now offre pour le moment. Reste maintenant à voir à combien cet abonnement sera proposé.