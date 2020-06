Les présentations et conférences du 29 juin au 5 juillet

Vu les circonstances actuelles et l’annulation de l’E3, beaucoup d’éditeurs et de développeurs ont décidé de tenter leur chance autrement pour les conférences. On aura donc de nombreux petits évènements tout au long de l’été pour annoncer des jeux ou au moins donner des nouvelles de projets déjà connus. Comme il est un peu difficile de s’y retrouver, on a décidé de vous faire un programme hebdomadaire pour ne rien louper.

Bien entendu, comme certaines conférences ne sont pas annoncées une semaine à l’avance, il est possible que de nouveaux évènements soient dévoilés ou repoussés après la publication de cet article. C’est pour cela que cette page sera mise à jour si besoin est.

Le planning des conférences du 29 juin au 5 juillet

Muv-Luv Expo: The Summer of (Muv) Luv

Principe : Il s’agit d’un stream de deux jours consacrés à l’univers de Muv-Luv. Au programme, mini-concert, session de questions-réponses, diffusion des 24 épisodes de Total Eclipse commentés par le créateur de Muv-Luv, Kouki Yoshimune. Mais ce qui nous intéresse côté jeux, c’est le tout premier créneau où l’on nous donnera des nouvelles de l’action-RPG Project Mikhail et du jeu de stratégie/action-RPG Project Immortal.

Il s’agit d’un stream de deux jours consacrés à l’univers de Muv-Luv. Au programme, mini-concert, session de questions-réponses, diffusion des 24 épisodes de Total Eclipse commentés par le créateur de Muv-Luv, Kouki Yoshimune. Mais ce qui nous intéresse côté jeux, c’est le tout premier créneau où l’on nous donnera des nouvelles de l’action-RPG Project Mikhail et du jeu de stratégie/action-RPG Project Immortal. Jour : Jeudi 2 juillet

Jeudi 2 juillet Heure française : 03h00

03h00 Durée : 1h15

1h15 Lien pour visionner l’évènement : Youtube

Outriders Broadcast n°2 – Beyond the Frontier

Principe : Ce mois-ci, l’émission dédiée à Outriders montrera un peu plus les différents environnements, expliquera la structure du jeu et présentera la classe des Pyromanciens.

Ce mois-ci, l’émission dédiée à Outriders montrera un peu plus les différents environnements, expliquera la structure du jeu et présentera la classe des Pyromanciens. Jour : Jeudi 2 juillet

Jeudi 2 juillet Heure française : 18h00

18h00 Durée : Logiquement un peu moins de 30 minutes

Logiquement un peu moins de 30 minutes Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de Square Enix

Voilà pour le programme de cette semaine, vous pourrez bien entendu retrouver toutes les news sur le site. Et si vous voulez suivre ces conférences avec nous, n’hésitez pas à consulter le compte Twitter de notre AGTV pour savoir ce qui sera commenté en direct ou non.