Les présentations et conférences du 13 au 19 juillet

Vu les circonstances actuelles et l’annulation de l’E3, beaucoup d’éditeurs et de développeurs ont décidé de tenter leur chance autrement pour les conférences. On aura donc de nombreux petits évènements tout au long de l’été pour annoncer des jeux ou au moins donner des nouvelles de projets déjà connus. Comme il est un peu difficile de s’y retrouver, on a décidé de vous faire un programme hebdomadaire pour ne rien louper.

Bien entendu, comme certaines conférences ne sont pas annoncées une semaine à l’avance, il est possible que de nouveaux évènements soient dévoilés ou repoussés après la publication de cet article. C’est pour cela que cette page sera mise à jour si besoin est.

Le planning des conférences du 13 au 19 juillet

Stadia Connect

Principe : Google profitera de ce Stadia Connect pour dévoiler les prochains jeux qui rejoindront sa plateforme de streaming dans une indifférence générale assez proche de l’accueil public réservé à Google+ ou à Mixer.

Google profitera de ce Stadia Connect pour dévoiler les prochains jeux qui rejoindront sa plateforme de streaming dans une indifférence générale assez proche de l’accueil public réservé à Google+ ou à Mixer. Jour : Mardi 14 juillet

Mardi 14 juillet Heure française : 17h00

17h00 Durée : ???

??? Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Youtube de Google Stadia

Voilà pour le programme de cette semaine, vous pourrez bien entendu retrouver toutes les news sur le site. Et si vous voulez suivre ces conférences avec nous, n’hésitez pas à consulter le compte Twitter de notre AGTV pour savoir ce qui sera commenté en direct ou non.