Picross S5 : Nouvel opus annoncé et daté à la fin du mois sur Switch

Casse tête presque aussi connu et populaire que le Sudoku, le Picross a gagné ses lettres de noblesses avec le jeu vidéo, et particulièrement les supports mobiles et tactiles. Il est en effet beaucoup plus simple de cliquer directement sur son écran pour colorier ou gommer une case, plutôt que de devoir le faire avec un crayon de papier et une gomme. Ainsi, il n’est pas rare de voir de nouveaux jeux arriver sur smartphones ou sur consoles, principalement de la gamme Nintendo.

Un énième Picross sur l’eShop

Jupiter Corporation n’aime visiblement pas perdre de temps. En effet, c’est en septembre 2017 que paraissait le premier opus de la série Picross S sur l’eShop de la Nintendo Switch. Depuis, les épisodes se sont enchainés à une vitesse folle. Plus tôt dans l’année, nous avions ainsi droit au quatrième volet. Et ce mois-ci, à la surprise générale, ce sera au tour de Picross S5.

Un opus qui ne proposera de neuf que les motifs de ses grilles à colorier, à l’instar de ses prédécesseurs. Il reprend en effet exactement la même recette, ne changeant guère son interface. Cela étant, le contenu est au rendez-vous, puisque ce premier trailer nous annonce tout de même une collection de 485 tableaux, avec quelques nuances selon le mode de jeu choisi.

Picross S5 est attendu pour le 26 novembre prochain sur Nintendo Switch, exclusivement via l’eShop où il sera vendu une dizaine d’euros.