Phil Spencer (Xbox) réagit au départ de Jim Ryan chez Sony Interactive Entertainment

Toujours fair-play, Phil Spencer a pris la parole afin de féliciter le PDG qui a souhaité prendre sa retraite. Ce qui n’est pas étonnant étant donné que les deux individus discutaient régulièrement ensemble, comme on l’a appris lors du procès entre Microsoft et la FTC à propos du rachat d’Activision Blizzard, où l’on a pu découvrir quelques échanges cordiaux entre Ryan et Spencer (malgré leur opposition pour défendre leurs intérêts). Voici ce que Phil Spencer déclare :

Nul doute que chez Xbox, on doit observer la situation avec la plus grande des attentions, notamment pour ce qui est de la nomination du prochain PDG. Et à vrai dire, toute l’industrie surveille cela attentivement.

Jim Ryan has been a great contributor to our industry and a fierce leader for PlayStation. I wish him the best in what he does next. Thank you for all you’ve done for the community over the last 30 years, Jim.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 28, 2023