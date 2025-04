Phil Spencer voit en Nintendo un grand partenaire pour Xbox grâce à la Switch 2

La relation entre Xbox et Nintendo devrait s’intensifier

Pour le moment, Microsoft n’a fait aucune grande annonce concernant l’arrivée de ses jeux sur la prochaine console de Nintendo, mais ça ne saurait tarder. Après tout, avec une machine plus puissante qui peut rivaliser avec une PS4/Xbox One, développer des portages devient un peu plus aisé pour Xbox. Phil Spencer ne cache de toute façon pas son envie de collaborer avec Nintendo dans les mois et années à venir, puisqu’il voit le constructeur comme un grand partenaire, comme il l’indique lors d’une interview chez Variety (qui s’attarde davantage sur le succès du film Minecraft) :

« Nous avons soutenu la Switch 1 et je souhaite soutenir la Switch 2. Nintendo a été un excellent partenaire. Nous pensons que c’est un moyen unique d’atteindre des joueurs qui ne jouent ni sur PC ni sur Xbox. Cela nous permet de développer notre communauté de passionnées par nos licences, et c’est essentiel pour nous permettre de continuer à investir dans nos jeux. Je crois profondément en l’importance de Nintendo pour cette industrie et à notre soutien continu. Et obtenir leur soutien pour nos licences est, je pense, un élément important de notre avenir. »

Microsoft est aujourd’hui davantage dans la collaboration que la confrontation avec les autres constructeurs, c’est pourquoi il ne se dit pas particulièrement inquiet pour l’avenir de Xbox, même côté hardware :

« Je pense que nous tous, dans cette industrie, devrions nous concentrer sur nos communautés et la base de joueurs que nous construisons. Je suis inspiré par le travail de nombreux créateurs et ceux sur d’autres plateformes. Mais je crois en nos projets. Bien sûr, nous faisons évoluer ce que signifie être Xbox et nous touchons des joueurs du monde entier. Il y a 3 milliards de joueurs sur la planète, et chaque matin, je me lève en réfléchissant à la manière dont Xbox pourrait mieux répondre à leurs besoins. Et cela passe par une approche innovante pour que nos jeux et les fonctionnalités de notre plateforme soient accessibles au plus grand nombre, que ce soit sur le Cloud, sur PC ou sur console. Nous sommes donc déterminés à développer nos licences et notre plateforme afin qu’elles deviennent un acteur majeur du jeu vidéo pour le plus grand nombre possible parmi ces 3 milliards de joueurs. »

Reste maintenant à savoir quels seront les premiers jeux gros jeux Xbox disponibles sur Switch 2 (autre que Call of Duty), et on en aura sans doute une petite idée lors du prochain Xbox Games Showcase de début juin.