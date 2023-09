Phil Spencer réagit à l’énorme fuite des consoles Xbox et affirme que les plans ont changé

Sa réaction était attendue, et cette fois-ci, Phil Spencer n’avait pas trop le cœur à rire. Il faut dire que cette fuite est probablement la plus importante dans l’histoire de la marque Xbox. Sans surprise, le grand manitou n’est pas vraiment ravi de la situation mais il tient à mettre les choses au clair en déclarant que ce qui a été montré dans les documents n’était plus forcément d’actualité :

Spencer a également envoyé un mail à usage interne (révélé par The Verge) qui tient plus ou moins le même discours, en déclarant que cette fuite était « décevante » et que l’entreprise apprendrait de cette erreur pour protéger encore davantage ses données, mais surtout celles de ses partenaires.

Rappelons que les documents que vous avez pu voir passer hier dataient pour la plupart de 2022, et il n’est pas rare de voir des plans évoluer en peu de temps, surtout quand ils font mention de périodes si lointaines. Toujours est-il que la piste d’une nouvelle Xbox Series X pour 2024 semble toujours crédible, mais la console ne sera peut-être pas forcément celle que vous avez vu. On peut aussi voir les propos de Phil Spencer comme du damage control obligatoire, mais l’essentiel est de rester prudents et de ne pas tout prendre ce que l’on a lu hier pour acquis.

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023